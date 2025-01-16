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Технологии и медиа ,  
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Минцифры поддержало создание тревожной кнопки на «Госуслугах»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министерство цифрового развития России поддержало предложение о создании кнопки вызова экстренных служб на портале «Госуслуги», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

«Минцифры России концептуально поддерживает инициативу и предлагает дальнейшую апробацию и развитие на ЕПГУ (Единый портал государственных услуг. — РБК) сервисов типового решения для региона по координации действий при чрезвычайной ситуации», — говорится в ответе заместителя министра цифрового развития Сергея Цветкова.

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Фото:Александр Казаков / ТАСС

В Минцифры также добавили, что реализация такой кнопки потребует технических доработок со стороны МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии и Минздрава: ведомствам потребуется обеспечить прием и оперативную обработку сообщений о чрезвычайных ситуациях. Также необходимо будет разработать алгоритмы реагирования на поступающие от пользователей портала запросы.

С предложением создать на сайте и в приложении «Госуслуги» «кнопку помощи» для вызова экстренных служб обратился первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Гусев отмечал, что в условиях проведения военной операции на Украине продолжаются провокационные и террористические действия на территории России и многим людям может потребоваться оперативная помощь.

15 января 2025 года Роскомнадзор сообщил, что готов рассмотреть возможность ввести верификацию личности покупателей на маркетплейсах через «Госуслуги». С инициативой ввести верификацию выступил сенатор Совета Федерации Артем Шейкин. По его словам, рекламные изображения товаров из категорий для взрослых могут оказать негативное влияние на психику детей.

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