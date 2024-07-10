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Политика ,  
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Польша перестала пускать грузовики через Кукурыки-Козловичи из Белоруссии

На единственном оставшемся для грузовых машин погранпункте скопилось несколько сотен грузовиков, ожидающих проезда, — обычно их количество в это время не превышает 220. По данным Минска, польская сторона усилила контроль
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Польша с трех часов ночи 10 июля перестала принимать грузовики на погранпункте «Кукурыки» — «Козловичи», следующие из Белоруссии, передает белорусская таможня.

«И если вчера здесь грузовиков в очереди не было, то за прошедшую ночь их количество выросло до 600. Со слов водителей, пересекающих белорусско-польскую границу, поляки усилили контроль», — сказано в сообщении.

Из Польши грузовики все еще продолжают ехать, но «гораздо медленнее обычного». Белорусская сторона попросила водителей учитывать эти сведения при построении маршрута.

«Кукурыки» — «Козловичи» — единственный автомобильный переход между двумя странами, рассчитанный на грузовое сообщение. Пересекать границу там могут только грузовики, зарегистрированные в странах Евросоюза, либо Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне.

Через этот погранпункт идут только грузовые автомобили, пропускная способность — 1,2 тыс. машин в сутки.

Этой ночью в очереди стояло около 250 машин. По средам на «Козловичи» образуются самые длинные очереди, но в среднем в ожидании в этот день находятся около 150 машин, следует из данных погранкомитета Белоруссии. Больше всего автомобилей скапливается утром — около 220 машин.

Польская сторона пока не комментировала ситуацию.

Осенью 2021 года польская сторона закрыла для транспортных средств пункт пропуска «Брузги» — «Кузница Белостоцкая», после чего грузовикам оставалось только два пункта пропуска: «Кукурыки» — «Козловичи» и Берестовица» — «Бобровники», второй закрыли в начале 2023 года. Еще один — «Брест» — «Тересполь» — обслуживает только пассажирский транспорт.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Белоруссия грузовики
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