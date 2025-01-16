Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал мужчину по фамилии Сизов по делу о госизмене. Об этом говорится в карточке дела.
В материалах инстанции сообщается, что против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России (государственная измена). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Другие подробности уголовного дела и личность фигуранта не раскрываются, в документах стоит гриф секретности.
Ранее, 10 января, сотрудники ФСБ задержали жителя города Енакиево Горловского района Донецкой области по подозрению в государственной измене.
Было установлено, что мужчина «неоднократно переводил денежные средства на электронные счета, которые используются для финансирования украинских боевиков», отметили в службе. Заведено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса.
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