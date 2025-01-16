Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Мещанский суд Москвы арестовал мужчину по фамилии Сизов по делу о госизмене. Об этом говорится в карточке дела.

В материалах инстанции сообщается, что против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России (государственная измена). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Другие подробности уголовного дела и личность фигуранта не раскрываются, в документах стоит гриф секретности.

Ранее, 10 января, сотрудники ФСБ задержали жителя города Енакиево Горловского района Донецкой области по подозрению в государственной измене.

Было установлено, что мужчина «неоднократно переводил денежные средства на электронные счета, которые используются для финансирования украинских боевиков», отметили в службе. Заведено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса.