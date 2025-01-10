В ДНР задержали мужчину за финансирование Вооруженных сил Украины
Сотрудники Управления ФСБ по Донецкой народной республике задержали жителя города Енакиево по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.
«Установлено, что мужчина неоднократно переводил денежные средства на электронные счета, которые используются для финансирования украинских боевиков», — говорится в сообщении.
Следственным управлением ФСБ заведено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена).
9 декабря УФСБ Херсонской области задержало 18-летнюю женщину по подозрению в передаче данных о дислокации российских военных в Херсонской области Вооруженным силам Украины. Также было заведено уголовное дело по ст. 275.
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