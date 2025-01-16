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Лукашенко призвал построить в Белоруссии вторую АЭС

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что в стране необходимо строить вторую атомную электростанцию (АЭС). Об этом он заявил в ходе посещения Минского городского технопарка, сообщает БелТА.

«Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», — сказал президент Белоруссии, отметив, что в стране возросла потребность в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди граждан. По его словам, потребность в электроэнергии также увеличивается из-за роста парка электромобилей.

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Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Сейчас в Белоруссии действует одна АЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области. Она возведена по типовому российскому проекту «АЭС-2006». Станция оснащена двумя энергоблоками, ее установленная мощность — 2,4 тыс. МВт. При строительстве объекта генподрядчиком выступила компания «Атомстройэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом». Однако против ее запуска возражали страны Европы.

Лукашенко не в первый раз говорит о необходимости строительства второй атомной электростанции на востоке республики. В январе 2022 года он заявил, что «готовит сознание» белорусов к возможности возведения второй АЭС. При этом, если ее построить также в Островце, это было бы «немножко дешевле», отмечал белорусский президент. Лукашенко объяснял, что строительство новой АЭС имеет свои преимущества: топливо на атомную станцию загружается раз в пять-шесть лет, стоит оно около $150 млн, при этом это «чистая энергия», говорил президент.

В августе 2023 года Лукашенко снова высказал идею о строительстве второй АЭС. «На электро [транспорт] будем переходить — не даром же атомную станцию построили… У меня такая шальная мысль — и вторую атомную электростанцию построить на востоке», — говорил тогда президент.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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