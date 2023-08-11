Лукашенко не исключил возможности строительства второй АЭС в Белоруссии

Лукашенко высказал «шальную мысль» о второй АЭС в Белоруссии

Вид на Белорусскую атомную электростанцию (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможность строительства второй АЭС в Белоруссии — на этот раз на востоке страны. Его слова со встречи с персоналом компаний, базирующихся в минском аэропорту, передает «СБ.Беларусь сегодня».

«На электро[транспорт] будем переходить — не даром же атомную станцию построили… У меня такая шальная мысль — и вторую атомную электростанцию построить на востоке», — приводит слова Лукашенко издание.

Сейчас в Белоруссии действует одна атомная электростанция — Белорусская АЭС, построенная у северо-западной границы страны.

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