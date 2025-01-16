«Газпром» ликвидирует представительства в Брюсселе и Токио

Фото: Михаил Мордасов для РБК

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрит вопросы о ликвидации своих представительств в Брюсселе и Токио. Об этом говорится в сообщении компании.

Заседание по этому вопросу назначено на 28 января 2025 года. Оно пройдет в заочном формате. В этот же день компания рассчитывает рассмотреть вопрос о продлении срока полномочий одного из членов правления компании. Его имя не называется.

Представительство «Газпрома» в Брюсселе было учреждено в конце 2011 года, а в 2013 году состоялось его открытие. Представительство в Токио было учреждено в 2014 году. В 2020 году компания отмечала, что оно «не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность».

На этой неделе стало известно о массовых сокращениях в центральном аппарате «Газпрома». Как подтвердил Forbes зампредседателя правления «Газпрома», начальник департамента информационной политики Сергей Куприянов, письмо с соответствующей инициативой от имени заместителя председателя правления компании Елены Илюхиной было направлено в адрес главы компании Алексея Миллера. Из письма следовало, что центральный аппарат компании планируется сократить вдвое, с 4100 до 2500 человек. Куприянов назвал письмо «актуальным», но комментировать данную инициативу не стал.