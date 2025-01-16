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Политика ,  
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Посол увидел в действиях НАТО подготовку к конфликту с Россией

Посол Барбин: действия НАТО говорят о его подготовке к конфликту с Россией
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Действия НАТО говорят о том, что альянс готовится к конфликту с Россией. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью датскому изданию DR.

По его словам, Россия в этом конфликте не заинтересована.

Также Россия видит попытки сделать из Балтийского моря «внутреннее море НАТО». Об этом говорят меры, которые приняли на саммите стран НАТО Балтийского региона, считает Барбин.

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Задача российских военных — подготовка к возможному конфликту с НАТО, заявлял на коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов. Поэтому и работа ведомства строится с учетом, чтобы военные были готовы «к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе». Среди таких вариантов, в том числе — «возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие». К таким выводам в Минобороны пришли из-за решений, которые приняли в июле 2024 года на саммите Североатлантического альянса.

У России нет никакого интереса воевать со странами блока, говорил президент России Владимир Путин.

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