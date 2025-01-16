Посол Барбин: действия НАТО говорят о его подготовке к конфликту с Россией

Посол увидел в действиях НАТО подготовку к конфликту с Россией

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Действия НАТО говорят о том, что альянс готовится к конфликту с Россией. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью датскому изданию DR.

По его словам, Россия в этом конфликте не заинтересована.

Также Россия видит попытки сделать из Балтийского моря «внутреннее море НАТО». Об этом говорят меры, которые приняли на саммите стран НАТО Балтийского региона, считает Барбин.

Задача российских военных — подготовка к возможному конфликту с НАТО, заявлял на коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов. Поэтому и работа ведомства строится с учетом, чтобы военные были готовы «к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе». Среди таких вариантов, в том числе — «возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие». К таким выводам в Минобороны пришли из-за решений, которые приняли в июле 2024 года на саммите Североатлантического альянса.

У России нет никакого интереса воевать со странами блока, говорил президент России Владимир Путин.