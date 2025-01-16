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Джорджеску обвинил НАТО в попытке развязать третью мировую войну

Джорджеску обвинил НАТО в попытке развязать третью мировую войну через Румынию
Кэлин Джорджеску
Кэлин Джорджеску (Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images)

НАТО пытается развязать третью мировую войну через Румынию, заявил победитель первого тура аннулированных выборов президента Румынии Кэлин Джорджеску в интервью американскому блогеру Алексу Джонсу. Оно было опубликовано в соцсети X.

«[Марк] Рютте, генсек НАТО, навязывает свои правила и стремится спровоцировать третью мировую войну в регионе, посредством, в частности, Румынии. Это самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся», — заявил Джорджеску.

Политик раскритиковал руководство альянса, назвав их «рабами», и добавил, что без Румынии «нельзя контролировать войну на Украине».

Джорджеску допустил использование НАТО румынской базы для атаки на Россию
Политика
Кэлин Джорджеску

Ранее 12 января Джорджеску допустил использование НАТО румынской базы «Михаил Когэлничану», на которой по завершении стройки можно будет разместить до 10 тыс. человек, для атаки на Россию.

Выборы президента в Румынии прошли 24 ноября. Джорджеску, считающийся «пророссийским» кандидатом, набрал в первом туре 22,95% голосов. Итоги голосования Конституционный суд Румынии аннулировал в связи с тем, что предвыборную кампанию Джорджеску обвиняли в платном продвижении кандидата в TikTok.

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Теги
Румыния Третья мировая война НАТО Марк Рютте
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