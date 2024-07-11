«Ростех» сообщил об испытании новых бронеплит для защиты от дронов

Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС

Госкорпорация «Ростех» провела испытания новых бронепанелей, которые способны защитить объекты критической инфраструктуры от атак ударных беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации в своем телеграм-канале.

Новые бронеплиты предназначены для защиты стационарных объектов от осколков и пуль, их разработал «НИИ Стали», который входит в концерн «Калашников».

«В ходе тестов образец выдержал без единого пробития попадания пуль от патронов 9×19 мм 7Н21 и осколков гранаты Ф-1, подорванной на расстоянии чуть более полуметра», — говорится в сообщении.

Вес квадратного метра новых бронеплит составляет менее 30 кг, они изготовлены путем комбинирования различных материалов и выдерживают попадание пули пистолета любой модели, а также защищают от осколков ручных гранат РГД-5, РГН, РГО и других.

«Такие плиты разрабатывались для защиты особо важных объектов (нефте-, газохранилищ, складов боеприпасов, объектов энергетической инфраструктуры и т.д.), в том числе от атак FPV-дронов», — уточнили в компании.

Корпорация сообщила также о разработке новой нейросети, которая повысит дальность обнаружения беспилотных аппаратов на 40%.

Нейросеть была создана в холдинге «Росэлектроника» с помощью технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Она способна не только обнаружить летательный аппарат заранее, но и классифицировать его «и в случае выявления угрозы уведомить оператора для дальнейшего принятия мер по подавлению БПЛА».

Кроме того, нейросеть позволяет перевести систему противодействия дронам в полностью автономный режим работы.