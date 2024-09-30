В России сертифицировали первый агробеспилотник

В России сертифицировали типовую конструкцию первого российского агробеспилотника S-80 компании «Транспорт будущего». До этого сертификат получил грузовой дрон. Ранее президент поручал сертифицировать 10 типов беспилотников

Фото: Компания «Транспорт будущего» Фото: Компания «Транспорт будущего» Фото: Компания «Транспорт будущего»

Модификация дрона S-80 компании «Транспорт будущего» для агропромышленности получила сертификат типа и может использоваться для выполнения коммерческих работ. Об этом сообщил РБК представитель компании.

«Агродрон S-80 предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает полезной нагрузкой 40 кг и способен обрабатывать до 18 га в час», — рассказали в «Транспорте будущего» о характеристиках дрона.

По словам гендиректора компании Юрия Козаренко, теперь S-80 может использоваться в полях не в тестовом режиме, а в коммерческом. В компании отметили, что S-80 также первый сертифицированный российский дрон, чье производство налажено серийно. На заводах компании в Тольятти и Белгородской области производится 100 S-80 ежемесячно. «К концу года ставится целевой показатель по производству 100 БАС на каждой из площадок, а в следующем году компания планирует выйти на мощности производства 250 БАС», — отмечается в пресс-релизе.

В недавнем интервью Козаренко отмечал, что его компания эксплуатирует часть агродронов в экспериментально-правовом режиме (ЭПР) в Самарской области: «Налеты этих десятков дронов идут как раз в послужной список — он у нас уже измеряется сотнями часов — для получения сертификата типа».

До этого в России был сертифицирован как тип только один беспилотник — грузовой БАС-200 центра вертолетостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России» (входят в ГК «Ростех»). Как писали «Известия», этот сертификат имел множество ограничений — без возможности использования БАС-200 в коммерческой доставке грузов.

В дальнейшем «Транспорт будущего» планирует сертифицировать и грузовую модификацию S-80: она будет применяться для доставки и сможет перевозить грузы до 20 кг на расстояние до 15 км.

Президент Владимир Путин поручал Росавиации в декабре 2022 года сертифицировать не менее десяти типов гражданских воздушных БПЛА до сентября 2023 года. Позднее срок поручения продлялся, сообщали РБК два источника, знакомых с его исполнением.

В декабре прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров объяснял, что на сертификацию было подано 14 заявок от десяти производителей. При этом первые государственные субсидии на снижение стоимости сертификации были доведены до разработчиков только в июле этого года. Основную долю сертификации сдвинули на 2024–2025 годы.

РБК направил запрос в Росавиацию.