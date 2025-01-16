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Общество ,  
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Укравшие 470 т топлива из нефтепровода получили до пяти лет колонии

Новоспасский районный суд Ульяновской области вынесен приговор о лишении свободы на сроки от трех до пяти лет в отношении пяти человек, укравших 470 т дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Двое жителей Самарской области и трое жителей Ульяновской области незаконно подключились к магистральному нефтепродуктопроводу, откуда и крали топливо, отметили в ведомстве.

«В результате данной преступной деятельности в период с августа 2022 по ноябрь 2023 года АО «Транснефть-Дружба» был причинен имущественный ущерб на сумму свыше 19,7 млн руб.», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что мужчин признали виновными в совершении преступлений по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса — кража, совершенная из нефтепродуктопровода, организованной группой, в особо крупном размере, и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 215.3 — повреждение нефтепродуктопровода, которое могло повлечь нарушение его нормальной работы. Суд также определил взыскать с осужденных причиненный ими ущерб.

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Фото:Евгений Курсков / ТАСС

В мае 2024 года в Дагестане завели уголовное дело по факту хищения не менее 200 т нефтепродуктов на сумму 6 млн руб. По данным регионального управления Следственного комитета, нефтепродукты из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района республики были похищены «организованной группой, состоящей из жителей республики». Это произошло в период с августа 2023 по октябрь 2023 года. В рамках дела задержали девять человек.

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Ульяновская область суд дизельное топливо
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