Укравшие 470 т топлива из нефтепровода получили до пяти лет колонии
Новоспасский районный суд Ульяновской области вынесен приговор о лишении свободы на сроки от трех до пяти лет в отношении пяти человек, укравших 470 т дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Двое жителей Самарской области и трое жителей Ульяновской области незаконно подключились к магистральному нефтепродуктопроводу, откуда и крали топливо, отметили в ведомстве.
«В результате данной преступной деятельности в период с августа 2022 по ноябрь 2023 года АО «Транснефть-Дружба» был причинен имущественный ущерб на сумму свыше 19,7 млн руб.», — говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что мужчин признали виновными в совершении преступлений по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса — кража, совершенная из нефтепродуктопровода, организованной группой, в особо крупном размере, и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 215.3 — повреждение нефтепродуктопровода, которое могло повлечь нарушение его нормальной работы. Суд также определил взыскать с осужденных причиненный ими ущерб.
В мае 2024 года в Дагестане завели уголовное дело по факту хищения не менее 200 т нефтепродуктов на сумму 6 млн руб. По данным регионального управления Следственного комитета, нефтепродукты из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района республики были похищены «организованной группой, состоящей из жителей республики». Это произошло в период с августа 2023 по октябрь 2023 года. В рамках дела задержали девять человек.
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