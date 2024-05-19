Полицейских в Дагестане заподозрили в краже нефтепродуктов

Полицейских в Дагестане задержали по делу о хищении нефтепродуктов

По данным СК, нефтепродукты на сумму 6 млн руб. были похищены из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района. Задержаны девять человек, на причастность к краже проверяют полицейских

В Дагестане завели уголовное дело по факту хищения не менее 200 тонн нефтепродуктов на сумму 6 млн руб., сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, нефтепродукты из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района были похищены «организованной группой, состоящей из жителей республики». Это произошло в период с августа 2023 по октябрь 2023 года.

В рамках дела задержаны девять человек. Следователи проверяют региональных полицейских на причастность к хищению. Как уточнили в региональном МВД, речь идет в том числе идет о сотрудниках отделов по Тарумовскому и Ногайскому районам.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что задержаны начальник отдела МВД по Ногайскому району, начальник и его заместитель отдела по Южно-Сухокумску району и заместитель начальника отдела по Тарумовскому району. Также, по данным агентства, допрашивают еще нескольких сотрудников полиции.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Республике Дагестан.

В конце марта в Челябинской области задержали шестерых местных жителей по подозрению в краже дизельного топлива на сумму не менее 2,5 млн руб. из магистрального нефтепродуктопровода «Уфа-Петропавловск». СК завел дело по п.п.«а», «б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере).



