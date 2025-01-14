 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов ,  
0 

СК завел дело о хищении 215 млн руб. на ремонте объектов Балтфлота

Сюжет
Аресты генералов
ИП Армен Амбарцумян стал фигурантом дела о хищении более 215 млн руб. на гособоронзаказе. Он выступал субподрядчиком при выполнении ремонтных работ на тепловых объектах Балтийского флота. Имущество бизнесмена арестовали
Фото: Евгений Курсков / ТАСС
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Уголовное дело о хищении более 215 млн руб. при выполнении ремонтных работ на объектах Балтийского флота возбудили в отношении ИП Армена Амбарцумяна, сообщили в пресс-службе военных следственных органов СК.

Минобороны России заключило госконтракты на ремонт объектов теплового хозяйства с ФГБУ «ЦЖКУ» в июне 2022 года, Амбарцумяна привлекли к ним в качестве субподрядчика.

«В 2022 году Амбарцумян при реализации вышеуказанных государственных контрактов путем подлога документов о якобы выполненных работах совершил многомиллионное хищение бюджетных денежных средств», — считают следователи.

В отношении него возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (ст. 159 УК), предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы. «На всю сумму причиненного государству ущерба приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества Амбарцумяна», — добавили в СК.

СК завел дело о хищении на ремонте учебного центра Минобороны в Омске
Общество
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Расследование дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК.

Аресты по делам о коррупции, хищении и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа начались с 2024 года. Фигурантами становились генералы и гражданские служащие Минобороны, а также выступающие в качестве подрядчиков компании. Одним из таких оказался экс-начальник жилищно-коммунальной службы № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по Центральному военному округу Дмитрий Есин. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении капитального ремонта объектов учебного центра в Омске. По версии следствия, Есин принял работы, которые не были выполнены, тем самым причинив «многомиллионный ущерб государству».

Читайте РБК в Telegram.

Российский шахматист в возрасте девяти лет установил мировой рекорд

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

Как выглядит мост в виде американских горок. Видео

Доля сделок без ипотеки в Москве достигла 85%

Как новые санкции повлияют на российский футбол

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минобороны Следственный комитет уголовное дело хищение Балтийский флот индивидуальный предприниматель
Материалы по теме
СК завел дело о хищении на ремонте учебного центра Минобороны в Омске
Общество
В деле о хищении на стройке Нахимовского училища нашлись новые фигуранты
Политика
Суд заочно арестовал подозреваемого в хищении недвижимости Минобороны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,19) Инвестиции, 13 янв, 18:05 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 102,71 (+0,79) Инвестиции, 13 янв, 18:05
Следствие назвало свою версию гибели чиновника из Владивостока в ТаиландеОбщество, 15:59
На инаугурацию Трампа привезут мусоровозПолитика, 15:43
В СКА пожаловались на организованный в адрес клуба «медийный черный пиар»Спорт, 15:42
Вторая жизнь: как в России наладить переработку пластикаТренды, 15:42
Starbucks запретила клиентам пользоваться туалетом без заказаВино, 15:41
Патрушев не исключил прекращения существования МолдавииПолитика, 15:39
Патрушев назвал две страны, которые должны вести переговоры по УкраинеПолитика, 15:35
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Упаковка не прописана в договоре. Чем новичка удивят китайские поставщикиPro, 15:31
Минобороны сообщило об ударе по объекту энергетики на УкраинеПолитика, 15:29
Замена водительского удостоверения в 2025: советы, лайфхаки, подсказкиАвто, 15:27
Девять россиянок из 13 вышли во второй круг Australian OpenСпорт, 15:26
Как открыть счет в Казахстане в 2025 году: актуальный гайдИнвестиции, 15:21
Глава СКА опроверг информацию о возможной отставке Романа РотенбергаСпорт, 15:18
Рублев сенсационно проиграл 18-летнему бразильцу на Australian OpenСпорт, 15:15