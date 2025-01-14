СК завел дело о хищении 215 млн руб. на ремонте объектов Балтфлота
Уголовное дело о хищении более 215 млн руб. при выполнении ремонтных работ на объектах Балтийского флота возбудили в отношении ИП Армена Амбарцумяна, сообщили в пресс-службе военных следственных органов СК.
Минобороны России заключило госконтракты на ремонт объектов теплового хозяйства с ФГБУ «ЦЖКУ» в июне 2022 года, Амбарцумяна привлекли к ним в качестве субподрядчика.
«В 2022 году Амбарцумян при реализации вышеуказанных государственных контрактов путем подлога документов о якобы выполненных работах совершил многомиллионное хищение бюджетных денежных средств», — считают следователи.
В отношении него возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (ст. 159 УК), предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы. «На всю сумму причиненного государству ущерба приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества Амбарцумяна», — добавили в СК.
Аресты по делам о коррупции, хищении и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа начались с 2024 года. Фигурантами становились генералы и гражданские служащие Минобороны, а также выступающие в качестве подрядчиков компании. Одним из таких оказался экс-начальник жилищно-коммунальной службы № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по Центральному военному округу Дмитрий Есин. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении капитального ремонта объектов учебного центра в Омске. По версии следствия, Есин принял работы, которые не были выполнены, тем самым причинив «многомиллионный ущерб государству».
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