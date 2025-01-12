 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Вэнс смягчил обещание Трампа освободить всех участников штурма Капитолия

Вэнс: совершившие насилие участники штурма Капитолия не должны быть помилованы
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп в ходе предвыборной гонки обещал помиловать участников штурма Капитолия, но после избрания смягчил обещание. По словам Вэнса, совершившие насилие «очевидно» не должны получать помилования

Будущий вице-президент Джей Ди Вэнс, избранный в паре с президентом Дональдом Трампом, смягчил его обещание помиловать всех протестующих, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Соответствующее заявление он сделал в интервью на канале Fox News Sunday.

По словам Вэнса, те, кто вел себя агрессивно, «очевидно» не должны получать помилования.

«Если вы мирно протестовали 6 января, и Министерство юстиции Меррика Гарланда обращалось с вами как с членом банды, вас следует помиловать. <...> Если вы совершили насилие в тот день, очевидно, вас не следует помиловать», — сказал он (цитата по Bloomberg).

Трамп пожелал помилованным «сонным» Байденом заключенным «катиться в ад»
Политика
Дональд Трамп

Трамп в ходе предвыборной гонки обещал подписать указ о помиловании участников штурма Капитолия в первый день после инаугурации, отмечает Bloomberg. Однако после избрания он скорректировал свое заявление, допустив некоторые исключения.

По словам Трампа, исключением могут стать те, кто «радикален» или является «сумасшедшим». Вместе с тем избранный президент США не исключал, что помилованы будут даже те, кто признал свою вину, в том числе в нападении на полицейских. По словам избранного президента, у них «не было выбора». Кроме того, он предположил, что на признавших вину было оказано давление.

6 января 2021 года, спустя два месяца после того, как Трамп проиграл на выборах действующему президенту США Джо Байдену, толпа сторонников республиканца ворвалась в здание Капитолия, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов выборов. В столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Трамп позднее осудил штурм Капитолия.

По данным NBC, не менее 1,5 тыс. человек были предъявлены обвинения, из них 645 человек были приговорены к лишению свободы на сроки от нескольких дней до 22 лет. Свою вину признали более 900 человек. В настоящее время под стражей находится около 250 человек.

Инаугурация Трампа на пост президента США должна состояться 20 января.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Джеймс Дэвид Вэнс Дональд Трамп Капитолий
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик
2 августа 1984 года
Материалы по теме
Трамп пожелал помилованным «сонным» Байденом заключенным «катиться в ад»
Политика
Стало известно, кого не помиловал Байден из приговоренных к казни
Общество
Трамп пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Вэнс смягчил обещание Трампа освободить всех участников штурма КапитолияПолитика, 08:53
Пулково ограничил прием и отправку рейсов из-за погодыОбщество, 08:44
Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью беспилотникеПолитика, 08:22
Захарова заявила о лицемерии США на фоне лесных пожаров в КалифорнииПолитика, 08:11
Event-менеджеры назвали самых востребованных на корпоративах артистовОбщество, 08:00
Швейцария заявила о готовности принять встречу Трампа и Путина по УкраинеПолитика, 07:56
Около 700 человек задержали на акции климатических активистов под ГаагойПолитика, 07:43
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Не менее десяти человек погибли при взрыве на заправке в ЙеменеОбщество, 07:36
Овечкин сократил отставание от Гретцки и повторил рекорд ХоуСпорт, 07:25
Россияне назвали, каких киногероев хотели бы видеть своими руководителямиОбщество, 07:00
Стало известно еще о трех жертвах пожаров в КалифорнииОбщество, 06:55
Во Владивостоке обрушилась крыша школьного бассейнаОбщество, 06:48
Повара обвинили в подготовке к участию в террористической организацииПолитика, 06:35
Выбранный Трампом главой Минфина инвестор избавится от активов ради постаПолитика, 06:19