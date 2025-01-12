Вэнс смягчил обещание Трампа освободить всех участников штурма Капитолия

Трамп в ходе предвыборной гонки обещал помиловать участников штурма Капитолия, но после избрания смягчил обещание. По словам Вэнса, совершившие насилие «очевидно» не должны получать помилования

Будущий вице-президент Джей Ди Вэнс, избранный в паре с президентом Дональдом Трампом, смягчил его обещание помиловать всех протестующих, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Соответствующее заявление он сделал в интервью на канале Fox News Sunday.

По словам Вэнса, те, кто вел себя агрессивно, «очевидно» не должны получать помилования.

«Если вы мирно протестовали 6 января, и Министерство юстиции Меррика Гарланда обращалось с вами как с членом банды, вас следует помиловать. <...> Если вы совершили насилие в тот день, очевидно, вас не следует помиловать», — сказал он (цитата по Bloomberg).

Трамп в ходе предвыборной гонки обещал подписать указ о помиловании участников штурма Капитолия в первый день после инаугурации, отмечает Bloomberg. Однако после избрания он скорректировал свое заявление, допустив некоторые исключения.

По словам Трампа, исключением могут стать те, кто «радикален» или является «сумасшедшим». Вместе с тем избранный президент США не исключал, что помилованы будут даже те, кто признал свою вину, в том числе в нападении на полицейских. По словам избранного президента, у них «не было выбора». Кроме того, он предположил, что на признавших вину было оказано давление.

6 января 2021 года, спустя два месяца после того, как Трамп проиграл на выборах действующему президенту США Джо Байдену, толпа сторонников республиканца ворвалась в здание Капитолия, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов выборов. В столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Трамп позднее осудил штурм Капитолия.

По данным NBC, не менее 1,5 тыс. человек были предъявлены обвинения, из них 645 человек были приговорены к лишению свободы на сроки от нескольких дней до 22 лет. Свою вину признали более 900 человек. В настоящее время под стражей находится около 250 человек.

Инаугурация Трампа на пост президента США должна состояться 20 января.