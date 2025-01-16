Задержанный в Португалии глава криптокомпании отказался от помощи России
Глава криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit россиянин Алексей Андрюнин, который был задержан в Португалии в октябре 2024 года по запросу США, отказался от консульской помощи со стороны России. Об этом «РИА Новости» сообщили в российском дипломатическом представительстве.
Там отметили, что с момента задержания Андрюнину пытались оказать помощь. «Вместе с тем, мы получили спустя некоторое время через его адвоката письмо, где соотечественник просил нас не беспокоиться и сообщал, что в наших услугах он в общем-то не нуждается», — добавили в посольстве и пообещали оказать Андрюнину помощь при необходимости.
Андрюнина задержали в Португалии по запросу Минюста США в середине октября 2024 года. Американское ведомство обвиняет Gotbit и еще три компании в манипулировании рынком, в частности, в фиктивных сделках для искусственной накрутки торговых объемов для токенов. Среди обвинений также фигурирует мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.
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