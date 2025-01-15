Почти 150 участников очистки побережья от мазута обратились к медикам

Из 146 человек, которые обратились к медикам, трое были госпитализированы. Волонтеры, участвовавшие в работах, жаловались на головную боль, кашель и тошноту даже при работе в средствах защиты

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

146 человек из числа участников очистки берега Черного моря от мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» обратились к врачам в связи с проблемами со здоровьем, сообщил минздрав Краснодарского края.

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«За период с 18.12.2024 из числа участников в проведении работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью, 142 обратившимся помощь оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась трем пациентам, все они уже выписаны по выздоровлении», — сказано в сообщении.

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Среди тех, кто убирает мазут в Крыму и Севастополе, никто не обращался к врачам.

РБК направил запрос в городскую больницу Анапы.

Танкеры потерпели крушение 15 декабря из-за непогоды — сильного ветра и шторма. Один из членов экипажа «Волгонефти-212» погиб. Суда перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. т нефтепродуктов.

Наиболее загрязненными оказались пляжи в районе Анапы и берега Тамани. В работе по уборке участвуют в том числе волонтеры.

МЧС 15 января сообщило, что в трех регионах обследуют почти 900 км береговой линии, сбор мазута проводится на участке 794 км. Было собрано почти 165 тыс. т загрязненного песка и грунта, вывезено более 125 тыс. т.

Краснодарский портал 93.ru пишет, что в первое время участники уборки мазута редко использовали средства защиты — респираторы, резиновые перчатки, очки и т. д. Как рассказал порталу волонтер Виталий, в первый день после работы примерно в течение двух часов он «ощутил резь в глазах», после чего решил использовать средства защиты. Другой волонтер Павел, который носил респиратор, перчатки и очки, рассказал, что все равно чувствовал тошноту и головокружение, у него была тахикардия и другие симптомы. Другие волонтеры сообщили порталу, что у них появлялся кашель, одышка, ожоги кожи.