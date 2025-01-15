 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
0 

Почти 150 участников очистки побережья от мазута обратились к медикам

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Из 146 человек, которые обратились к медикам, трое были госпитализированы. Волонтеры, участвовавшие в работах, жаловались на головную боль, кашель и тошноту даже при работе в средствах защиты
Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

146 человек из числа участников очистки берега Черного моря от мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» обратились к врачам в связи с проблемами со здоровьем, сообщил минздрав Краснодарского края.

Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram

«За период с 18.12.2024 из числа участников в проведении работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью, 142 обратившимся помощь оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась трем пациентам, все они уже выписаны по выздоровлении», — сказано в сообщении.

Почти 150 участников очистки побережья от мазута обратились к медикам
Video

Среди тех, кто убирает мазут в Крыму и Севастополе, никто не обращался к врачам.

РБК направил запрос в городскую больницу Анапы.

Танкеры потерпели крушение 15 декабря из-за непогоды — сильного ветра и шторма. Один из членов экипажа «Волгонефти-212» погиб. Суда перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. т нефтепродуктов.

Наиболее загрязненными оказались пляжи в районе Анапы и берега Тамани. В работе по уборке участвуют в том числе волонтеры.

МЧС 15 января сообщило, что в трех регионах обследуют почти 900 км береговой линии, сбор мазута проводится на участке 794 км. Было собрано почти 165 тыс. т загрязненного песка и грунта, вывезено более 125 тыс. т.

На очистку от мазута песка с пляжей Анапы власти отвели до двух месяцев
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Краснодарский портал 93.ru пишет, что в первое время участники уборки мазута редко использовали средства защиты — респираторы, резиновые перчатки, очки и т. д. Как рассказал порталу волонтер Виталий, в первый день после работы примерно в течение двух часов он «ощутил резь в глазах», после чего решил использовать средства защиты. Другой волонтер Павел, который носил респиратор, перчатки и очки, рассказал, что все равно чувствовал тошноту и головокружение, у него была тахикардия и другие симптомы. Другие волонтеры сообщили порталу, что у них появлялся кашель, одышка, ожоги кожи.

Читайте РБК в Telegram.

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V

«Газпром» планирует массовые сокращения

В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Ольга Ваганова
мазут Краснодарский край отравление
Материалы по теме
Минтранс раскрыл сроки откачки мазута с танкера «Волгонефть-239»
Общество
На владельцев потерпевших крушение танкеров подали в суд
Общество
На очистку от мазута песка с пляжей Анапы власти отвели до двух месяцев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 106,1 (-0,15) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 102,81 (-0,63) Инвестиции, 17:55
Как работает полный привод с системой Torque-VectoringAutonews, 19:37
Как девелопер Forma превращает «Южный порт» в новую точку притяженияСтиль, 19:36
Несколько районов Херсонской области остались без светаОбщество, 19:30
Появятся ли в России «облигации катастроф»РБК и Финам, 19:30
Минцифры Татарстана назвало причину замедления интернета в 21 регионеТехнологии и медиа, 19:28
Киев отказался от альтернативы членству в НАТОПолитика, 19:23
В Думу внесли проект о запрете продажи вейпов в торговых павильонахОбщество, 19:18
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как банки становятся посредниками между селлерами и маркетплейсамиОтрасли, 19:10
Уехавшего в США игрока СКА на Матче звезд КХЛ заменит 19-летний ДемидовСпорт, 19:09
Цены в России за 2024 год выросли на 9,52%Экономика, 19:05
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 19:04
Эксперты Давосского форума назвали главные риски 2025 годаПолитика, 19:02
Фицо предложил наказание для школьника, не пожавшего руку президентуПолитика, 18:59
Йоханнес Бё показал худший результат в карьере на этапе Кубка мираСпорт, 18:58