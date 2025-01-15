Волонтеры рассказали, как отравились при очистке от мазута пляжей

Часть добровольцев рассказали, что в первые дни испытывали недомогание на фоне участия в очистке пляжей от мазута, у них слезились глаза, был кашель. Проблемы волонтеры связали с недостаточной защитой

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Некоторые волонтеры, участвующие в очистке черноморских пляжей от мазутных загрязнений, ощущали признаки отравления этим нефтепродуктом, рассказали опрошенные РБК добровольцы. Часть волонтеров, с которыми поговорил РБК, сказали, что не испытывали проблем.

«Участвую в очистке пляжа от мазута с 17 декабря, как все произошло. Было отравление мазутом. По глупости можно сказать, в первый день пошел на пляж без маски и других средств защиты, так как еще ничего не было организовано, люди все так работали. 18 декабря вышел на пляж в районе Можепсин на Пионерском проспекте, там уже выдали костюм и маску, но к обеду почувствовал недомогание. К врачам не обращался, лежал дома, слезы, красные глаза, в носу и в горле першило, состояние как ОРЗ», — рассказал РБК волонтер Юрий.

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По его словам, в маске при работе было трудно дышать, а респиратор он получил дней через десять, «на пляже выдавали только костюмы, маски и перчатки». Он также отметил, что в районе разливов ощущался сильный запах мазута, у себя дома Юрий три дня не открывал окна, так как тот находится рядом с пляжем.

Волонтер Александр Величко также подтвердил РБК, что некоторые волонтеры получали интоксикацию во время работ. «Я нахожусь на самых загрязненных участках с первого дня. Понятно, что организмы у всех разные. Кто-то пренебрегает системами индивидуальной защиты. Получилось так, что в первые дни, когда были испарения легких паров, от мазута получали интоксикацию мы, но это все прошло. Сейчас уже таких выбросов нет», — отметил он.

По его словам, одним из основных симптомов было слезотечение, также наблюдались легкий кашель и «истерический смех». Позднее волонтеры стали покупать угольные респираторы, кто-то — даже противогазы, добавил он.

15 января минздрав Краснодарского края сообщил, что с 18 декабря 146 человек из числа участников работ по очистке береговой линии от мазута обратились за медицинской помощью, трем человекам потребовалась госпитализация.

Ровно месяц назад в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера с 9,2 тыс. т мазута — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Один член первого экипажа погиб. По оценке Минприроды, более 4 тыс. т нефтепродуктов попало в море.