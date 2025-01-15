Балицкий назвал вбросом информацию об эвакуации из Васильевского района

Евгений Балицкий (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Сообщения о планирующейся эвакуации жителей из Васильевского муниципального округа Запорожской области являются «информационным вбросом» со стороны Украины. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Ситуация в Васильевском муниципальном округе стабильная, все службы работают в штатном режиме. Город под защитой, силы ПВО всегда в боевой готовности», — говорится в сообщении.

Балицкий также призвал граждан доверять только проверенным источникам и не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Запорожская область вошла в состав России после референдума, который проводился в 2022 году. При этом областной центр — город Запорожье — остается под контролем Украины.

В начале января автомобиль, двигавшийся по трассе в Васильевском муниципальном округе, попал под атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. В машине ехала семья с ребенком. В результате атаки сын пары, которому было 10 лет, скончался.