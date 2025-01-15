Балицкий сообщил об увольнении главы правительства Запорожской области

Ирина Гехт (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт уходит с поста и переходит на другую должность, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Он отметил, что под ее руководством правительство показало «хорошие результаты» по самым важным для области направлениям.

Ирина Гехт родилась 30 ноября 1969 года в Курганской области. Она окончила исторический факультет и аспирантуру Челябинского государственного университета, стала кандидатом педагогических наук. В 2003 году вошла в общественный совет при комитете по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области. В 2012 году стала заместителем действующего тогда губернатора Михаила Юревича, а с 2014-го представляла регион в Совете Федерации. В 2019 году покинула Совет Федерации и заняла пост первого вице-губернатора Челябинской области, где стала курировать весь социальный блок.

В беседе с изданием «Челябинск онлайн» Гехт сообщила, что ей предложили другую должность. «Да, мне предложена должность, но какая, я пока не могу сказать», — ответила она на вопрос издания.

Ирина Гехт стала председателем запорожского правительства в середине мая 2024 года. До этого она была первым вице-губернатором Челябинской области. Тогда Гехт заявила, что уже исполняет обязанности главы правительства нового региона с сохранением предыдущей должности.