Балицкий сообщил об увольнении главы правительства Запорожской области
Председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт уходит с поста и переходит на другую должность, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
Он отметил, что под ее руководством правительство показало «хорошие результаты» по самым важным для области направлениям.
Ирина Гехт родилась 30 ноября 1969 года в Курганской области. Она окончила исторический факультет и аспирантуру Челябинского государственного университета, стала кандидатом педагогических наук. В 2003 году вошла в общественный совет при комитете по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области.
В 2012 году стала заместителем действующего тогда губернатора Михаила Юревича, а с 2014-го представляла регион в Совете Федерации.
В 2019 году покинула Совет Федерации и заняла пост первого вице-губернатора Челябинской области, где стала курировать весь социальный блок.
В беседе с изданием «Челябинск онлайн» Гехт сообщила, что ей предложили другую должность. «Да, мне предложена должность, но какая, я пока не могу сказать», — ответила она на вопрос издания.
Ирина Гехт стала председателем запорожского правительства в середине мая 2024 года. До этого она была первым вице-губернатором Челябинской области. Тогда Гехт заявила, что уже исполняет обязанности главы правительства нового региона с сохранением предыдущей должности.
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