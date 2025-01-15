В бассейне в Германии хлором отравились 18 человек

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В германском городе Штраусберге 18 человек отравились хлором в одном из местных бассейнов, сообщает немецкое издание Bild.

Инцидент произошел в бассейне на улице Вризенер. Экстренный вызов поступил 15 января около 14:15, посетители бассейна жаловались на проблемы с дыханием и тошноту. Прибывшие пожарные и медицинские службы эвакуировали людей из бассейна. В результате происшествия пострадали 18 человек, в том числе несколько детей. В момент утечки хлора в бассейне находилась группа школьников. Одну из девочек в тяжелом состоянии доставили в больницу Берлина на вертолете.

Причины утечки хлора будут установлены после завершения расследования. Также было возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении телесных повреждений по неосторожности.

27 июля 2024 года 25 человек пострадали от отравления хлором в бассейне Polonez OSiR в районе Таргувек в Варшаве. Посетители начали жаловаться на трудности с дыханием и кашель.

В результате из заведения эвакуировали около 60 человек. 17 пострадавших были госпитализированы с признаками отравления хлором. Специалисты провели анализ воды и обнаружили, что уровень хлора значительно превышал допустимую норму.