В бассейне в Германии хлором отравились 18 человек
В германском городе Штраусберге 18 человек отравились хлором в одном из местных бассейнов, сообщает немецкое издание Bild.
Инцидент произошел в бассейне на улице Вризенер. Экстренный вызов поступил 15 января около 14:15, посетители бассейна жаловались на проблемы с дыханием и тошноту. Прибывшие пожарные и медицинские службы эвакуировали людей из бассейна. В результате происшествия пострадали 18 человек, в том числе несколько детей. В момент утечки хлора в бассейне находилась группа школьников. Одну из девочек в тяжелом состоянии доставили в больницу Берлина на вертолете.
Причины утечки хлора будут установлены после завершения расследования. Также было возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении телесных повреждений по неосторожности.
27 июля 2024 года 25 человек пострадали от отравления хлором в бассейне Polonez OSiR в районе Таргувек в Варшаве. Посетители начали жаловаться на трудности с дыханием и кашель.
В результате из заведения эвакуировали около 60 человек. 17 пострадавших были госпитализированы с признаками отравления хлором. Специалисты провели анализ воды и обнаружили, что уровень хлора значительно превышал допустимую норму.
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