Гладков сообщил о повреждениях при обстреле села Тишанка

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Село Тишанка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В двух жилых домах и одном коммерческом объекте повреждено остекление. Кроме того, зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения», — написал губернатор в посте.

Жители одной из улиц остались без электроснабжения и света.

Также в Шебекинском округе в селе Маломихайловка во дворе частного дома сдетонировал беспилотник. Взрывом в доме выбило окна.

13 января по Белгородской области был нанесен другой удар беспилотниками. Пострадали две женщины и ребенок. Дрон атаковал автомобиль, повредив его осколками от взрыва.