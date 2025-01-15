Гладков сообщил о повреждениях при обстреле села Тишанка
Село Тишанка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В двух жилых домах и одном коммерческом объекте повреждено остекление. Кроме того, зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения», — написал губернатор в посте.
Жители одной из улиц остались без электроснабжения и света.
Также в Шебекинском округе в селе Маломихайловка во дворе частного дома сдетонировал беспилотник. Взрывом в доме выбило окна.
13 января по Белгородской области был нанесен другой удар беспилотниками. Пострадали две женщины и ребенок. Дрон атаковал автомобиль, повредив его осколками от взрыва.
Читайте РБК в Telegram
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V
«Газпром» планирует массовые сокращения
В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов