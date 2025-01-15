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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о повреждениях при обстреле села Тишанка

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Село Тишанка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В двух жилых домах и одном коммерческом объекте повреждено остекление. Кроме того, зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения», — написал губернатор в посте.

Жители одной из улиц остались без электроснабжения и света.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Также в Шебекинском округе в селе Маломихайловка во дворе частного дома сдетонировал беспилотник. Взрывом в доме выбило окна.

13 января по Белгородской области был нанесен другой удар беспилотниками. Пострадали две женщины и ребенок. Дрон атаковал автомобиль, повредив его осколками от взрыва.

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Белгородская область ВСУ обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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