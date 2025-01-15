Женщина получила ранение при атаке FPV-дрона на Белгородскую область

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном село Отрадное в Белгородской области, ранения получила местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщина получила баротравму и осколочные ранения плеча и ноги», — уточнил он.

Скорая везет пострадавшую в городскую больницу № 2, добавил губернатор.

По данным Минобороны России, ПВО за ночь перехватила три дрона над Белгородской и Тамбовской областями.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.