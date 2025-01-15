Женщина получила ранение при атаке FPV-дрона на Белгородскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном село Отрадное в Белгородской области, ранения получила местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Женщина получила баротравму и осколочные ранения плеча и ноги», — уточнил он.
Скорая везет пострадавшую в городскую больницу № 2, добавил губернатор.
По данным Минобороны России, ПВО за ночь перехватила три дрона над Белгородской и Тамбовской областями.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
Читайте РБК в Telegram.
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов