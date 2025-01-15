NBC назвал трех миллиардеров, которые приедут на инаугурацию Трампа

На инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа прибудут три миллиардера, сообщает телеканал NBC.

Речь идет об основателе Tesla и SpaceX Илоне Маске, основателе Amazon Джеффе Безосе и создателе социальной сети Facebook (принадлежит Meta Platforms, которая в России признана экстремистской и запрещена) Марке Цукерберге.

Как отмечает телекомпания, Маск пожертвовал более четверти миллиарда долларов на предвыборную кампанию Трампа. Meta и Amazon также выделили по $1 млн в фонд инаугурации политика.

Трое приглашенных являются одними из самых богатых людей в мире. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Маск занимает первое место, Безос — второе, а Цукерберг — третье. Как отмечает агентство, их совокупное состояние на 13 января составило $885 млрд.

Трамп победил по итогам выборов в ноябре 2024 года. Конгресс официально объявил республиканца победителем 60-х выборов президента, после инаугурации 20 января тот станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.

Церемония состоится в понедельник, 20 января. Ранее Трамп уже пригласил на инаугурацию председателя КНР Си Цзиньпина. Однако китайский лидер направит на мероприятие в США высокопоставленного чиновника, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

В середине декабря 2024 года Трамп заявил, что не приглашал президента Украины Владимира Зеленского на церемонию инаугурации, но он может посетить инаугурацию, если захочет. Однако Зеленский позднее сообщил, что не будет присутствовать на церемонии, так как приезжать без приглашения не желает.

В Кремле заявили, что также не получали приглашения на инаугурацию.