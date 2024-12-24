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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Сийярто заявил, что Трамп не приглашал Орбана на инаугурацию

Сийярто: Трамп не отправлял Орбану приглашение на свою инаугурацию
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Возвращение Трампа в Белый дом

Избранный президент США Дональд Трамп не направлял приглашение на свою инаугурацию премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто агентству «РИА Новости».

«Нет, я понимаю, что обычно они так не поступают. Так что такого рода приглашения не было», — рассказал он.

Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию
Политика
Дональд Трамп

Ранее, 16 декабря, Трамп заявил, что не приглашал на мероприятие президента Украины Владимира Зеленского. Однако, как он выразился, Зеленский может приехать на инаугурацию, если захочет.

В Кремле также заявили, что не получали приглашения от Трампа. Известно, что избранный президент США направил приглашение председателю КНР Си Цзиньпину, однако вместо него на инаугурации будет присутствовать китайская делегация.

Республиканец Дональд Трамп выиграл выборы президента США 4 ноября. Инаугурация запланирована на 20 января 2025 года.

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Дональд Трамп инаугурация Виктор Орбан Петер Сийярто
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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