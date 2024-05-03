 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Ъ» узнал, кто возглавит правительство Запорожской области

«Ъ»: правительство Запорожской области возглавит экс-сенатор Ирина Гехт
Сюжет
Военная операция на Украине
В середине мая запорожское правительство возглавит Ирина Гехт, пишет «Коммерсантъ». Она уже исполняет эти обязанности с сохранением нынешней должности первого вице-губернатора Челябинской области
Ирина Гехт
Ирина Гехт (Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС)

Председателем запорожского правительства в середине мая назначат первого вице-губернатора Челябинской области и экс-сенатора Ирину Гехт, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сама Гехт отказалась комментировать изданию предстоящее назначение, но рассказала, что уже исполняет обязанности главы правительства нового региона с сохранением должности первого вице-губернатора Челябинской области. На сайте запорожского правительства публикуются документы с ее подписью с конца апреля. По данным «Коммерсанта», официально вице-губернатор находится в отпуске.

На этом посту Гехт сменит бывшего первого вице-губернатора и главу правительства Вологодской области Антона Кольцова, который ушел в отставку 9 апреля после почти двух лет работы. Источник газеты рассказал, что тот «хорошо справлялся» со своими обязанностями, к нему не было претензий со стороны курирующего восстановление новых субъектов вице-премьера Марата Хуснуллина и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. По словам собеседника издания, причиной отставки Кольцова стал «сложный характер» губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Гехт родилась 30 ноября 1969 года в Курганской области. Окончила исторический факультет и аспирантуру Челябинского государственного университета, защитила диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук. Политическую карьеру начала в 2003 году, когда вошла в общественный совет при комитете по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области. В 2006-м была избрана в общественную палату региона, а спустя три года заняла там пост зампреда.

В 2010 году назначена заместителем министра социальных отношений Челябинской области, в 2011-м возглавила это ведомство. В 2012 году стала заместителем действующего тогда губернатора Михаила Юревича, а с 2014-го представляла регион в Совете Федерации. Одной из ее инициатив на этом посту стали штрафы в КоАП за «распространение недостоверной информации», также разработала законопроект о запрете на выращивание генно-модифицированных продуктов в России.

Заммэра Пскова задержали менее чем через полгода после назначения
Общество
Фото:Александр Грацкий / VK
В 2019 году покинула Совет Федерации и заняла пост первого вице-губернатора Челябинской области, где стала курировать весь социальный блок. Как пишет «Коммерсантъ», ее деятельность часто подвергалась критике со стороны местных общественников. В частности, судебным разбирательством и протестами обернулось решение в 2020 году об изменении границ памятника природы — Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской больницы. В результате медучреждение перенесли в другое место.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Челябинская область Запорожская область правительство
Материалы по теме
Резников прокомментировал возможное назначение на пост посла в Британии
Политика
Представитель Абрамовича опроверг его назначение переговорщиком с Киевом
Политика
Глава «Аэрофлота» рассказал о минуте на раздумья перед назначением
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 98,64 (+0,62) Инвестиции, 02 мая, 16:32 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 92,05 (+0,27) Инвестиции, 02 мая, 16:32
Директор от России в МВФ допустил замену доллара единой валютой БРИКС Финансы, 08:39
«Блеск люкса тускнеет». Почему кризис повлиял на сегмент роскоши Pro, 08:25
Промышленный объект получил повреждения в Николаевской области Политика, 08:18
Каким работникам ни за что нельзя носить форму — The Economist Pro, 08:05
В белгородском селе мужчина пострадал при ударе дрона по автобусу Политика, 08:03
Суд изъял у структуры Потанина участок в Подмосковье по иску Рослесхоза Бизнес, 08:00
«Ъ» узнал, кто возглавит правительство Запорожской области Политика, 07:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Над Крымом и Белгородской областью за ночь сбили шесть дронов Политика, 07:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:40
В Биробиджане женщина прикурила сигарету от Вечного огня Общество, 07:33
Премьер Грузии отменил визит в США из-за закона об иноагентах Политика, 07:11
В кабмин Сербии вошли попавшие под санкции США чиновники Политика, 07:10
Как смартфоны изменили подход зумеров к работе и отношениям Pro, 07:00
Росстат усилит наблюдение за расходами россиян Экономика, 07:00