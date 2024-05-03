«Ъ» узнал, кто возглавит правительство Запорожской области

В середине мая запорожское правительство возглавит Ирина Гехт, пишет «Коммерсантъ». Она уже исполняет эти обязанности с сохранением нынешней должности первого вице-губернатора Челябинской области

Ирина Гехт (Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС)

Председателем запорожского правительства в середине мая назначат первого вице-губернатора Челябинской области и экс-сенатора Ирину Гехт, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сама Гехт отказалась комментировать изданию предстоящее назначение, но рассказала, что уже исполняет обязанности главы правительства нового региона с сохранением должности первого вице-губернатора Челябинской области. На сайте запорожского правительства публикуются документы с ее подписью с конца апреля. По данным «Коммерсанта», официально вице-губернатор находится в отпуске.

На этом посту Гехт сменит бывшего первого вице-губернатора и главу правительства Вологодской области Антона Кольцова, который ушел в отставку 9 апреля после почти двух лет работы. Источник газеты рассказал, что тот «хорошо справлялся» со своими обязанностями, к нему не было претензий со стороны курирующего восстановление новых субъектов вице-премьера Марата Хуснуллина и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. По словам собеседника издания, причиной отставки Кольцова стал «сложный характер» губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Гехт родилась 30 ноября 1969 года в Курганской области. Окончила исторический факультет и аспирантуру Челябинского государственного университета, защитила диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук. Политическую карьеру начала в 2003 году, когда вошла в общественный совет при комитете по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области. В 2006-м была избрана в общественную палату региона, а спустя три года заняла там пост зампреда.

В 2010 году назначена заместителем министра социальных отношений Челябинской области, в 2011-м возглавила это ведомство. В 2012 году стала заместителем действующего тогда губернатора Михаила Юревича, а с 2014-го представляла регион в Совете Федерации. Одной из ее инициатив на этом посту стали штрафы в КоАП за «распространение недостоверной информации», также разработала законопроект о запрете на выращивание генно-модифицированных продуктов в России.