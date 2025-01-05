«Страна»: в подконтрольной Киеву части Запорожья применили газ к мужчинам в ТЦК

В подконтрольной Киеву части Запорожья применили газ к закрывшимся в ТЦК

В подконтрольной украинским властям части Запорожской области работники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), пытаясь взломать дверь, применили газ против забаррикадировавшихся внутри. Об этом сообщает «Страна».

По данным издания, газ был применен в отношении мобилизованных, которые забаррикадировались в одном из помещений.

3 января в Полтавской области сотрудники ТЦК сломали ногу мужчине, сообщила тогда «Страна». Подробностей инцидента издание не привело.

Также 3 января полиция установила, что мужчина умер после того, как его избил военный в военкомате в Сумах. Преступника обвинили по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины — убийство, совершенное по неосторожности. Ему грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Всеобщая мобилизация, как и военное положение, была объявлена на Украине в первые дни российской военной операции, оба режима регулярно продлевают. Весной правила мобилизации были ужесточены. В ВСУ неоднократно заявляли о нехватке новобранцев.

В середине декабря экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал власти Украины за насильственную мобилизацию, он назвал эту систему неэффективной и дискредитировавшей себя.