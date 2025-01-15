Туск назвал наилучшие гарантии безопасности для Украины после конфликта

Туск: Польша как член НАТО будет частью гарантий для Украины после конфликта

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Польша готова стать одним из гарантов членства Киева в НАТО после окончания военной операции Украины с Россией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, отметив, что вступление в альянс будет наилучшей формой обеспечения безопасности Украины.

Его слова привел портал Forsal.pl.

«Сегодня я готов вместе с президентом [Украины Владимиром Зеленским] работать над полными гарантиями безопасности НАТО [для Украины] после окончания военных действий. И тогда, конечно, Польша будет частью этих гарантий в том или ином виде как член НАТО», — подчеркнул премьер-министр.

Он также уточнил, что сейчас вопрос вступления Украины в альянс зависит не только от желания самого этого государства или Польши, нужно убедить всех членов НАТО. Однако, по его словам, «в случае окончания боевых действий эта тема остается открытой и крайне необходимой».

В этот же день глава украинского МИДа Андрей Сибига заявил: «Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО». Сибига отметил, что цель вступления в Североатлантический альянс закреплена в украинской Конституции и «абсолютное, убедительное большинство украинцев» ее поддерживают.

«Другие гарантии безопасности могут быть инструментом подготовки Украины к членству, инструментом усиления Украины на пути к НАТО. Но заменить членство в альянсе ничто не сможет», — добавил он.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО в нынешних условиях «поставит крест» на урегулировании конфликта на Украине политико-дипломатическим путем, «сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации».