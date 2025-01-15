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Всемирный фонд памятников включил Луну в свой список объектов, которые могут быть разрушены из-за нерегулируемого космического туризма, пишет The New York Times. Организация обеспокоена возможным разрушением более 90 важных объектов на Луне, включая место высадки миссии «Аполлон-11» Tranquility Base (База Спокойствия), где Нил Армстронг впервые ступил на поверхность спутника Земли.

Всемирный фонд памятников (WMF) — международная благотворительная организация, основанная в 1965 году и занимающаяся сохранением культурного наследия по всему миру. Для поддержки состояния исторических объектов фонд сотрудничает с местными сообществами, правительствами стран и другими организациями. Одним из основных проектов фонда является список World Monuments Watch, который привлекает внимание к памятникам, находящимся под угрозой разрушения, и помогает собирать ресурсы для их сохранения. Фонд также активно занимается проектами по адаптации исторических объектов к изменениям климата.

Включение Луны в этот список стало ответом на растущий интерес человечества к космическим путешествиям и проблемам, связанным с космическим мусором. Сотрудники фонда считают, что научные экспедиции и космический туризм могут повлиять на состояние поверхности Луны. Это касается и вещей, оставленных на поверхности спутника Земли, таких как золотая оливковая ветвь, оставленная астронавтами, и 125 миниатюрных скульптур, доставленных американской компанией SpaceX на Луну.

Фонд отмечает, что для защиты Луны необходимо международное сотрудничество. В 2020 году более 50 стран подписали «Соглашения Артемиды», касающиеся сохранения космического наследия. Однако Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах не было подписано крупными космическими державами, такими как США, Россия и Китай, что оставляет его влияние ограниченным.

Несмотря на призывы к защите, некоторые эксперты утверждают, что угрозы для Луны не так актуальны, поскольку многие научные миссии направляются далеко от мест предыдущих лунных посадок, а космический туризм пока не затрагивает эти исторические участки.

В 1971 году было подписано Cоглашение о сотрудничестве между СССР и NASA, в рамках которого страны обменялись образцами лунного грунта, доставленного как советскими станциями, так и американскими миссиями «Аполлон-11» и «Аполлон-12». Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что российские ученые подтвердили подлинность лунного грунта, переданного NASA после высадки астронавтов. Экспертиза Академии наук СССР показала, что образцы действительно являются лунными.