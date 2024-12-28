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В Москве спустя полвека предъявили обвинение в убийстве за проигрыватель

Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Жителю Омска спустя почти 50 лет предъявили обвинение в убийстве за импортный проигрыватель, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в телеграм-канале.

Убийство произошло в 1976 году в Москве. Тогда 63-летняя женщина разместила в газете объявление о продаже импортного стереопроигрывателя Fidelitе за 500 руб., притом что в среднем зарплата на тот момент составляла 150 руб.

Обнаружив заметку в «Вечерней Москве», тогда еще 27-летний молодой человек пришел к женщине в квартиру и договорился о покупке. Он пообещал, что снимет деньги в сберкассе и придет на следующий день.

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Фото:LightField Studios / Shutterstock

Мужчина действительно явился, однако не для того, чтобы приобрести радиолу, а чтоб убить женщину: он напал на нее и задушил. Вместе с проигрывателем он вынес из квартиры сервиз, хрусталь, три вазы, зонт и кожаный чемодан, а также 150 руб. за сервант, который хозяйка квартиры продала ранее на глазах убийцы.

Все украденное мужчина продал на Курском вокзале и вернулся на поезде в Омск. Он оставил в квартире множество отпечатков, по которым его и вычислили. Тело убитой женщины обнаружила ее невестка.

«Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений, и разбое», — говорится в сообщении.

Речь идет о п. «а» ст. 102, п. «в» ст. 146 Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Уголовное дело направили в суд на рассмотрение.

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