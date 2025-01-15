Таран церкви и полицейской машины джипом во Владивостоке попал на видео

Как мужчина во Владивостоке угнал джип и таранил церковь и ДПС. Видео

Video

Во Владивостоке мужчина на внедорожнике врезался в ворота церкви. Когда полицейские попытались задержать его, он протаранил полицейскую машину, следует из видео, которое сняли очевидцы. Инцидент произошел на центральной площади Борцов Революции.

После того как внедорожник врезался в здание, он сдал назад и врезался в полицейскую машину, затем стал нарезать круги вокруг новогодней елки. Потом выехал на улицу и скрылся. Позднее мужчину на джипе задержали.

Машина была угнана, после инцидента возбудили уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство).