Мэр Львова сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры

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Энергетическая инфраструктура повреждена в Львовской области на западе Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый.

«Атакована энергетическая инфраструктура нашего региона и Украины», — написал он.

В шести областях страны введены аварийные отключения, во Львове отключений нет, добавил Садовый.



Накануне в Киеве прогремела серия взрывов. Они произошли в Деснянском районе. В 0:06 мск Киевская городская администрация объявила воздушную тревогу. Утром 15 января загорелась электроподстанция на улице Крещатик в центре Киева. В 500 м от нее располагается Офис президента Украины. В настоящее время пожар локализован, но жители киевской столицы остались без света. Специалисты пообещали восстановить свет в течение четырех часов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.