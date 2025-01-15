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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Львова сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры

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Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Энергетическая инфраструктура повреждена в Львовской области на западе Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый.

«Атакована энергетическая инфраструктура нашего региона и Украины», — написал он.

В шести областях страны введены аварийные отключения, во Львове отключений нет, добавил Садовый.

Накануне в Киеве прогремела серия взрывов. Они произошли в Деснянском районе. В 0:06 мск Киевская городская администрация объявила воздушную тревогу. Утром 15 января загорелась электроподстанция на улице Крещатик в центре Киева. В 500 м от нее располагается Офис президента Украины. В настоящее время пожар локализован, но жители киевской столицы остались без света. Специалисты пообещали восстановить свет в течение четырех часов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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