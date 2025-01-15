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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о групповом ударе по целям на Украине

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Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли групповой удар по целям на Украине. Об этом сообщило Минобороны России.

Удар был нанесен утром 15 января. Целями стали «критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры», которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Удар наносился с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников, уточнили в ведомстве.

Также удары были нанесены по инфраструктуре военных аэродромов и скоплению живой силы и техники ВСУ в 137 районах. Их нанесли оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

О повреждениях энергетической инфраструктуры во Львовской области на западе Украины сообщал в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый. Он указывал, что в нескольких районах введены аварийные отключения. 

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