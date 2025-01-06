В Эстонии не заметили нарушений воздушного пространства дронами ВСУ
Беспилотники Вооруженных сил Украины не входили в воздушное пространство Эстонии при атаке на Ленинградскую и Псковскую области. Об этом сообщило радио ERR со ссылкой на официальную информацию.
«По заявлению эстонской стороны, атака беспилотников не затрагивала воздушное пространство Эстонии», — сказано в сообщении.
Минобороны отчиталось о сбитии в ночь на 4 января 16 украинских дронов, из которых по одному аппарату были сбиты в Ленинградской и Псковской областях. Тем же утром российские военных перехватили еще три беспилотника в Ленинградской области и один в Псковской области.
В ночь на 6 января ведомство доложило об уничтожении 12 украинских аппаратов: семи в Курской области, по два дрона — в Белгородской и Брянской областях, еще одного — над Крымом.
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