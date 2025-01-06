В Эстонии не заметили нарушений воздушного пространства дронами ВСУ

Беспилотники Вооруженных сил Украины не входили в воздушное пространство Эстонии при атаке на Ленинградскую и Псковскую области. Об этом сообщило радио ERR со ссылкой на официальную информацию.

«По заявлению эстонской стороны, атака беспилотников не затрагивала воздушное пространство Эстонии», — сказано в сообщении.

Минобороны отчиталось о сбитии в ночь на 4 января 16 украинских дронов, из которых по одному аппарату были сбиты в Ленинградской и Псковской областях. Тем же утром российские военных перехватили еще три беспилотника в Ленинградской области и один в Псковской области.

В ночь на 6 января ведомство доложило об уничтожении 12 украинских аппаратов: семи в Курской области, по два дрона — в Белгородской и Брянской областях, еще одного — над Крымом.