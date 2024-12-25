Захарова заявила об обращении Австралии из-за взятого в плен наемника

Мария Захарова (Фото: МИД России)

Власти Австралии обратились к России по поводу задержания российскими военными австралийского наемника Оскара Дженкенса в зоне военной операции на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге.

«Я могу подтвердить, что австралийская сторона действительно обратилась к нам по этому вопросу, и в настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется», — сказала она.

Захарова добавила, что в случае подтверждения сведений ответственность за это будут нести власти Австралии, потому что они «попустительствуют австралийским наемникам», которые участвуют в конфликте на стороне Украины.

В воскресенье, 22 декабря, военкор Александр Сладков опубликовал в своем телеграм-канале видео с австралийцем, взятым в плен под Краматорском на востоке Украины. Телеканал ABC сообщил, что это Дженкенс, местонахождение которого власти Австралии пытаются установить еще с августа.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что посла России в Канберре Алексея Павловского вызвали в Министерство иностранных дел страны для обсуждения ситуации вокруг Дженкенса. Он отметил, что австралийские чиновники работают над обеспечением безопасности своего гражданина.

В середине декабря исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в интервью «Известиям» со ссылкой на данные Минобороны заявила, что Россия ликвидировала около 6,5 тыс. из 15 тыс. прибывших на Украину иностранных наемников. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что в интернациональном легионе Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвуют около 18 тыс. иностранцев.

В России неоднократно выносили обвинительные приговоры иностранцам по делам о наемничестве. Так, суд заочно приговорил гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайана к 14 годам колонии строгого режима за участие в конфликте на Украине и вторжение в Курскую область. По данным следствия, он был инструктором ВСУ, а сейчас лично участвует в конфликте в качестве наемника.