Минобороны: ПВО за ночь уничтожили над Россией три беспилотника

Минобороны сообщило о перехвате трех дронов над Россией за ночь

Фото: Станислав Крсильников / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один перехвачен над территорией Тамбовской области», — говорится в сообщении.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Накануне ночью российские регионы подверглись самой массовой с начала года атаке украинских беспилотников. Налету дронов подверглись Орловская, Тульская, Саратовская, Ростовская, Белгородская и Воронежская области. Об атаке беспилотника также сообщили власти Татарстана. А глава Брянской области написал о «массированной попытке нанести комбинированный ракетный удар» по территории региона.