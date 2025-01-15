Минобороны сообщило о перехвате трех дронов над Россией за ночь
Российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
«Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один перехвачен над территорией Тамбовской области», — говорится в сообщении.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
Накануне ночью российские регионы подверглись самой массовой с начала года атаке украинских беспилотников. Налету дронов подверглись Орловская, Тульская, Саратовская, Ростовская, Белгородская и Воронежская области. Об атаке беспилотника также сообщили власти Татарстана. А глава Брянской области написал о «массированной попытке нанести комбинированный ракетный удар» по территории региона.
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