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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате трех дронов над Россией за ночь

Минобороны: ПВО за ночь уничтожили над Россией три беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Крсильников / РИА Новости
Фото: Станислав Крсильников / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один перехвачен над территорией Тамбовской области», — говорится в сообщении.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Накануне ночью российские регионы подверглись самой массовой с начала года атаке украинских беспилотников. Налету дронов подверглись Орловская, Тульская, Саратовская, Ростовская, Белгородская и Воронежская области. Об атаке беспилотника также сообщили власти Татарстана. А глава Брянской области написал о «массированной попытке нанести комбинированный ракетный удар» по территории региона.

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Теги
Минобороны беспилотники Белгородская область Тамбовская область
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