Зеленский подписал закон об отсрочке мобилизации тех, кто был в плену
Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданам, прошедшим плен, следует из данных на сайте Верховной Рады.
Изменения внесены в статью 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», где говорится об условиях предоставления отсрочки от призыва на службу в период мобилизации.
«Лица, в отношении которых в установленном законом порядке установлен факт лишение личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию», — такой пункт появится в документе.
Кроме того, отсрочку получат родственники тех, кто погиб или пропал без вести в ходе конфликта с Россией. Речь идет о близких родственниках — супругах, детях, родителях, братьях или сестрах.
В 2024-м Зеленский ужесточил правила мобилизации на Украине. Согласно им военнообязанные должны были в течение 60 дней обновить данные ТЦК, за неисполнение этого грозила административная ответственность. Всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали носить с собой военный билет.
В течение года в стране проводили массовые облавы с целью выявления уклоняющихся от мобилизации. Президент Владимир Путин говорил, что на Украине «людей набирают с улиц, <...> как бродячих собак хватают».
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