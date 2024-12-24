Минобороны Украины попросило отсрочку на разработку условий демобилизации

К концу года на Украине должны были разработать законопроект о демобилизации, но Генштаб не стал согласовывать имеющийся вариант из-за опасений нехватки военных. Минобороны предложило новые меры, которые требуют обсуждения

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Украинское Минобороны попросило Верховную раду сдвинуть до 18 марта 2025-го сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации в период военного положения, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в оборонном комитете Рады и письмо главы министерства Рустема Умерова.

Рада в апреле приняла закон о мобилизации. Пункт о демобилизации тех, кто служит 36 месяцев, в него не вошел. В течение восьми месяцев должен был быть создан законопроект об увольнении военных со службы. Эти сроки фактически вышли.

В письме в парламент сказано, что Минобороны разработало проект закона об усовершенствовании механизмов ротации, определения порядка и условий увольнения со службы для некоторых категорий военных, в том числе длительное время находящихся в зоне боевых действий. Документ не поддержал Генштаб, поскольку его можно будет внести в Раду только при условии, что на воинском учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) будет стоять достаточное количество граждан.

«По информации, предоставленной Генеральным штабом, в случае реализации проекта этого закона ориентировочная численность военнослужащих, которые будут иметь право на увольнение, будет составлять 108 тыс. человек (из них 14 тыс. офицеров), что в случае их одновременного увольнения приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых подразделений», — сказано в письме в Раду.

Минобороны отметило, что разработало альтернативный вариант законопроекта. Среди предложений: дать военным, служившим непрерывно в течение 36 месяцев и не менее 18 месяцев участвовавших в боевых действиях, направление на реабилитацию сроком до двух месяцев, после нее — отпуск на 30 дней с сохранением довольствия или же отпуск на 90 дней. Кроме того, предложено проводить обязательную ротацию военных, которые 90 суток участвовали в боевых действиях.

Для обсуждения этих предложений Минобороны и просит отсрочки до марта следующего года.

Апрельский закон о мобилизации ужесточил ее проведение на Украине. Согласно ему военнообязанные должны были в течение 60 дней обновить данные ТЦК, за неисполнение этого грозила административная ответственность. Всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали носить с собой военный билет.