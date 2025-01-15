Захарова заявила, что Байден в финальной речи рассказал о вреде США миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пресс-конференцию действующего президента США Джо Байдена. По словам дипломата, глава Белого дома в ходе выступления рассказал, как «Соединенные Штаты вредили другим странам».
«Он рассказал о том, как Соединенные Штаты вредили другим странам. Он с цифрами, с фактами, — как они это преподносили — рассказал, как в разных частях света стало хуже от них», — сказала Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik.
Пресс-конференция Джо Байдена состоялась 12 июля 2024 года. Президент США выступил в таком формате впервые после дебатов с Дональдом Трампом в конце июня.
Президент США заявил, что перед ним во время конфликта на Украине стояли две задачи — «объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами». «Мы справились с обеими», — резюмировал он.
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