Захарова заявила, что Байден в финальной речи рассказал о вреде США миру

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пресс-конференцию действующего президента США Джо Байдена. По словам дипломата, глава Белого дома в ходе выступления рассказал, как «Соединенные Штаты вредили другим странам».

«Он рассказал о том, как Соединенные Штаты вредили другим странам. Он с цифрами, с фактами, — как они это преподносили — рассказал, как в разных частях света стало хуже от них», — сказала Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik.

Пресс-конференция Джо Байдена состоялась 12 июля 2024 года. Президент США выступил в таком формате впервые после дебатов с Дональдом Трампом в конце июня.

Президент США заявил, что перед ним во время конфликта на Украине стояли две задачи — «объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами». «Мы справились с обеими», — резюмировал он.