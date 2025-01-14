Байден заявил, что укрепил позиции США за время своего правления

Действующая администрация США укрепила позиции страны, в частности, в сферах обороны и дипломатии. Об этом заявил глава государства Джо Байден в речи об итогах внешней политики. Его выступление транслировалось на Youtube-канале Госдепартамента США.

«По сравнению с тем, что было четыре года назад, Америка сильнее, наши альянсы сильнее, наши противники и соперники слабее», — сказал президент США.

Байден добавил, что за годы его президентства США увеличили число союзников «до беспрецедентного уровня» и построили «самую динамичную экономику в мире».

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