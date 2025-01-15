Решетников заявил об обсуждении создания русской школы во Вьетнаме
Создание русской школы во Вьетнаме обсуждалось в ходе визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Ханой, заявил РБК глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Школа необходима для обучения вьетнамцев русскому языку, чтобы впоследствии они могли приехать работать в Россию.
«У нас есть потребность в рабочей силе, у Вьетнама есть рабочие руки, поэтому вполне естественный <...> процесс, чтобы [вьетнамцы] узнали русский язык», — отметил министр.
«Ну и другие вопросы тоже [поднимались] — изучения русского языка, подготовки здесь кадров, с тем чтобы к нам уже приезжали люди, которых мы понимаем, знаем, которые знают нашу страну, понимают, как здесь работать», — добавил Решетников.
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов ранее заявил о полезности вьетнамцев на российских промышленных предприятиях и рассказал, что те задействованы на многих из них, в частности «традиционно сильны» в легкой промышленности.
Читайте РБК в Telegram.
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов