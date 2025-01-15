Решетников заявил об обсуждении создания русской школы во Вьетнаме

Максим Решетников (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Создание русской школы во Вьетнаме обсуждалось в ходе визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Ханой, заявил РБК глава Минэкономразвития Максим ⁠Решетников.

Школа необходима для обучения вьетнамцев русскому языку, чтобы впоследствии они могли приехать работать в Россию.

«У нас есть потребность в рабочей силе, у Вьетнама есть рабочие руки, поэтому вполне естественный <...> процесс, чтобы [вьетнамцы] узнали русский язык», — отметил министр.

«Ну и другие вопросы тоже [поднимались] — изучения русского языка, подготовки здесь кадров, с тем чтобы к нам уже приезжали люди, которых мы понимаем, знаем, которые знают нашу страну, понимают, как здесь работать», — добавил Решетников.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов ранее заявил о полезности вьетнамцев на российских промышленных предприятиях и рассказал, что те задействованы на многих из них, в частности «традиционно сильны» в легкой промышленности.