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Политика ,  
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Решетников заявил об обсуждении создания русской школы во Вьетнаме

Глава Минэкономразвития рассказал об идее создания русской школы во Вьетнаме
Максим Решетников
Максим Решетников (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Создание русской школы во Вьетнаме обсуждалось в ходе визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Ханой, заявил РБК глава Минэкономразвития Максим ⁠Решетников.

Школа необходима для обучения вьетнамцев русскому языку, чтобы впоследствии они могли приехать работать в Россию.

«У нас есть потребность в рабочей силе, у Вьетнама есть рабочие руки, поэтому вполне естественный <...> процесс, чтобы [вьетнамцы] узнали русский язык», — отметил министр.

«Ну и другие вопросы тоже [поднимались] — изучения русского языка, подготовки здесь кадров, с тем чтобы к нам уже приезжали люди, которых мы понимаем, знаем, которые знают нашу страну, понимают, как здесь работать», — добавил Решетников.

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Максим Решетников

политик, министр экономического развития России
11 июля 1979 года
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