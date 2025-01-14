Алиханов оценил пользу от централизованного набора вьетнамцев на заводы

Алиханов: от централизованного набора вьетнамцев на заводы в России есть польза

Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

Централизованный набор вьетнамцев на российские промышленные предприятия полезен, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Об этом он рассказал во Вьетнаме во время официального визита премьер-министра России Михаила Мишустина в страну, передает корреспондент РБК.

«Да, конечно», — ответил Алиханов на вопрос, могут ли быть полезны вьетнамские работники на российских предприятиях. «Они, собственно говоря, работают и задействованы во многих промышленных предприятиях, не только связанных с легкой промышленностью — традиционно сильными они являются в этой сфере, — но и в других местах», — сказал он.

В июне 2024 года Россия и Вьетнам выступили за развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности и IT. Кроме того, государства видят значительный потенциал взаимодействия в технологической сфере.

В том же месяце российский президент Владимир Путин сообщил, что граждане Вьетнама получат возможность дольше находиться в России по электронным визам.