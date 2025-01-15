ВС Польши поднимали в воздух авиацию из-за ударов по Украине
Польские власти сообщили, что понимали в воздух военную авиацию в связи с ударами в рамках военной операции России в том числе по объектам на Западной Украине. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил республики в X.
«В соответствии с действующим порядком оперативный командующий задействовал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности», — говорится в сообщении.
Командование добавило, что в результате нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано. Запущенные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы.
Власти Украины периодически сообщают о взрывах в разных частях страны на фоне военной операции. Так, ночью 15 января сигналы воздушной тревоги звучали на всей территории Украины. Взрывы раздавались в Ивано-Франковской области, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях и в Харькове.
Ранее Польша неоднократно поднимала в воздух дежурные истребители на фоне воздушной тревоги и взрывов на Украине, в частности 13 и 25 декабря 2024 года. Меры были предпринимаются для «обеспечения безопасности в районах, граничащих с угрожаемыми территориями».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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