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Военная операция на Украине ,  
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В пяти областях Украины ввели превентивные отключения света

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Военная операция на Украине
Экстренные отключения энергоснабжения ввели в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Власти сообщили об ущербе инфраструктуре
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В пяти областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии, сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) украинский министр энергетики Герман Галущенко.

«В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения», — написал он.

Как уточнило «Укрэнерго» в телеграм-канале, аварийные отключения вводятся в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

В Киеве прозвучали взрывы
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Экстренные ограничения энергоснабжения регулярно вводят на Украине после начала военной операции.

В ночь на 15 января сигналы воздушной тревоги звучали на всей территории Украины. Взрывы раздавались в Ивано-Франковской области, в том числе в Ивано-Франковске, ночью и утром — в Хмельницкой, Винницкой областях и в Харькове. «Суспiльне» писало о работе ПВО близ Черкасс.

Администрация Киева заявила о возгорании подстанции в центре города. Об ущербе объектам энергетической инфраструктуры сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Военная операция на Украине отключение электричества
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