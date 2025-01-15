В пяти областях Украины ввели превентивные отключения света
В пяти областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии, сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) украинский министр энергетики Герман Галущенко.
«В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения», — написал он.
Как уточнило «Укрэнерго» в телеграм-канале, аварийные отключения вводятся в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Экстренные ограничения энергоснабжения регулярно вводят на Украине после начала военной операции.
В ночь на 15 января сигналы воздушной тревоги звучали на всей территории Украины. Взрывы раздавались в Ивано-Франковской области, в том числе в Ивано-Франковске, ночью и утром — в Хмельницкой, Винницкой областях и в Харькове. «Суспiльне» писало о работе ПВО близ Черкасс.
Администрация Киева заявила о возгорании подстанции в центре города. Об ущербе объектам энергетической инфраструктуры сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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