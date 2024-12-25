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Военная операция на Украине ,  
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Польша подняла в воздух дежурные истребители из-за авиации России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей из-за действий дальней авиации России, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

«В связи с атакой дальней авиации Российской Федерации, целью которой могут быть объекты, расположенные, в частности, на западе Украины, началась эксплуатация военной авиации в нашем воздушном пространстве», — написало польское командование.

Также в состояние боевой готовности были приведены наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

«Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами», — говорится в публикации.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Утром 25 декабря взрывы звучали в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Кременчуге (Полтавская область), а также в Бурштыне (Ивано-Франковская область), передала «Страна.ua». На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Польша в декабре уже поднимала в воздух дежурные истребители и приводила в готовность средства ПВО и радиолокационной разведки. В частности, 13 декабря, когда на Украине, в том числе на западе, звучали взрывы, по всей стране была объявлена воздушная тревога.

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