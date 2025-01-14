Пионеры встретили: как Мишустин приехал с официальным визитом во Вьетнам

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Кадры встречи российского премьер-министра Михаила Мишустина с главой правительства Вьетнама Фам Минь Тинем. По итогам переговоров подписаны совместные документы — коммьюнике, заявление сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, меморандумы о взаимопонимании в области радиоэлектроники, цифровой трансформации, атомной энергетики и т.д., передает корреспондент РБК.