Девушки с флагами встретят Мишустина у дворца во Вьетнаме. Видео

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Девушки с флагами России и Вьетнама стоят у президентского дворца в Ханое, куда сегодня приедет российский премьер-министр Михаил Мишустин для проведения переговоров с руководством республики.

Ранее сегодня, 14 января, Мишустин прибыл во Вьетнам, сообщило правительство России. У трапа самолета его встретили начальник канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон, чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, замминистра иностранных дел страны Ле Тхи Тху Ханг и и.о. начальника управления государственного протокола МИД Вьетнама Фан Киеу Нга.

Кроме того, премьера приветствовал посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко и старшие дипломатические сотрудники российских загранучреждений.

Мишустин проведет межправительственные переговоры с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Они рассмотрят вопросы российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.

Накануне, 13 января, в преддверии визита Мишустина в Ханое состоялась встреча сопредседателей Межправительственной российско-вьетнамской комиссии — вице-премьера России Дмитрия Чернышенко и вице-премьера Вьетнама Чан Хонг Ха. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, проекты в сфере науки и образования, а также туризм.