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Москвича арестовали за нарисованную свастику на машине охраны

Фото: Игорь Меркулов / URA.RU / ТАСС
Фото: Игорь Меркулов / URA.RU / ТАСС

Суд на десять суток арестовал москвича, нарисовавшего баллончиком свастику на автомобиле охраны столичного парка имени Горького. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Задержанный по делу молодой человек признал вину. Он не стал оспаривать решение суда, а в суде заявил, что общался со сверстниками, «которые придерживаются радикальных взглядов относительно превосходства одной нации над другой, в частности, в отношении мигрантов».

Точных мотивов своего поступка задержанный не назвал, потому что был в состоянии опьянения. Изучив материалы дела, суд принял во внимание раскаяние в содеянном, но в качестве отягчающих обстоятельств учел повторное совершение им однородного административного правонарушения и назначил административный арест.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мосгорсуда.

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В сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге арестовали на двое суток мужчину, демонстрировавшего на станции метро «Московская» татуировку в виде свастики в метро. Тогда задержанный полностью признал вину, объяснив свой поступок тем, что «шел с голым торсом, а данную татуировку набил на плече в 14 лет по глупости».

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