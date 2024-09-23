Петербуржца арестовали за «сделанную по глупости» татуировку

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Московский районный суд Санкт-Петербурга назначил двое суток административного ареста мужчине за демонстрацию татуировки в виде свастики в метро. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, в середине сентября Олег Борисов на станции метро «Московская» показал пассажирам свастику, выбитую на левом плече.

«Борисов вину признал полностью. Пояснил, что шел с голым торсом, а данную татуировку набил на плече в 14 лет по глупости», — говорится в сообщении.

Мужчине назначили наказание по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

В июле в Москве задержали мужчину из-за татуировки, которая дискредитирует российскую армию. Поводом для разбирательств стало видео с 32-летним жителем Тульской области, который «сделал себе на шее татуировку с нецензурным выражением в адрес Вооруженных сил» России.

Мужчину задержали по месту временного проживания и доставили в отделение полиции, уточнили в МВД. Там он записал видео с извинениями и пообещал свести татуировку. Против него составили протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП), а также о публичных действиях, направленных на дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).