В Москве оштрафовали нарисовавшего на доске свастику учителя

Суд в Москве оштрафовал учителя информатики за дискредитацию армии на уроке

Сергей Аверьянов (Фото: sport_marafon / Youtube)

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации армии школьного учителя информатики Сергея Аверьянова. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

Суд установил, что 27 ноября во время урока информатики в школе № 1619 им. М.И. Цветаевой он нанес на доску «надпись, содержание которой направлено на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

Директор школы Евгений Скуднов ранее рассказал РБК, что Аверьянов нарисовал свастику на доске. Администрация учреждения отстранила преподавателя от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. С учениками девятого класса, на уроке которых произошел инцидент, «провели профилактическую беседу».

По данным телеграм-канала Mash, Аверьянов также написал на интерактивной доске «Слава Украине». Что этому предшествовало, канал не уточнил.