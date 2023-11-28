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В Москве оштрафовали нарисовавшего на доске свастику учителя

Суд в Москве оштрафовал учителя информатики за дискредитацию армии на уроке
Сергей Аверьянов
Сергей Аверьянов (Фото: sport_marafon / Youtube)

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации армии школьного учителя информатики Сергея Аверьянова. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

Суд установил, что 27 ноября во время урока информатики в школе № 1619 им. М.И. Цветаевой он нанес на доску «надпись, содержание которой направлено на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

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Директор школы Евгений Скуднов ранее рассказал РБК, что Аверьянов нарисовал свастику на доске. Администрация учреждения отстранила преподавателя от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. С учениками девятого класса, на уроке которых произошел инцидент, «провели профилактическую беседу».

По данным телеграм-канала Mash, Аверьянов также написал на интерактивной доске «Слава Украине». Что этому предшествовало, канал не уточнил.

Теги
Москва суд штраф учитель преподаватель дискредитация армии
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